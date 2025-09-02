El tiempo en Asturias para hoy, martes, día 2 de septiembre de 2025

OVIEDO 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, martes, día 2 de septiembre de 2025 en Asturias cielos nubosos y cubiertos abriéndose claros para quedar con intervalos nubosos y poco nuboso. Posibilidad de alguna niebla dispersa en zonas altas de la Cordillera al principio y final del día. Posibilidad de precipitaciones débiles por la mañana en el suroeste.

Temperaturas en aumento, menos acusado en las mínimas. En el litoral, vientos moderados del oeste. En el interior, vientos flojos y moderados del suroeste y oeste, con intervalos fuertes y posibilidad de rachas muy fuertes en zonas altas del extremo occidental.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 15 grados y una máxima de 25; en Gijón se oscilará entre la mínima de 17 y la máxima de 26, y Avilés entre una mínima de 16 y una máxima de 25.

En el mar, viento oeste o noroeste 5 o 6, localmente 7 al principio al este de Peñas, rolando por la noche a suroeste 4 o 5 al oeste de Lastres y amainando a sur 2 a 4 al este, arreciando nuevamente a partir de la madrugada a suroeste 5 o 6 al oeste de Busto. Marejada o fuerte marejada, localmente gruesa hasta la tarde mar adentro al este de Peñas. Mar de fondo del noroeste de 3 o 4 metros disminuyendo durante la noche a 2 o 3 metros. Aguaceros y temporalmente regular hasta medianoche.