El tiempo en Asturias para hoy, miércoles, día 11 de marzo de 2026

OVIEDO 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, miércoles, día 11 de marzo de 2026 en Asturias cielo nuboso, con predominio de nubes bajas, que podrán dar brumas o bancos de niebla dispersos, matinales y vespertinos, en cumbres de la Cordillera. Precipitaciones débiles generalizadas, que se extenderán desde el noroeste, de forma intermitente, durante toda la jornada, remitiendo por la noche.

Temperaturas con pocos cambios o en ligero ascenso. Heladas débiles en cotas altas de la Cordillera. Viento flojo, variable en el interior, y de componente oeste, con intervalos moderados, en el litoral.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 8 grados y una máxima de 16; en Gijón se oscilará entre la mínima de 9 y la máxima de 16, y Avilés entre una mínima de 10 y una máxima de 16.

En el mar, viento componente oeste 3 o 4, localmente 5 en el este, temporalmente oeste o suroeste 3 o 4 durante la madrugada, amainando a variable 1 a 3 por la tarde. Marejadilla, localmente marejada en el este al principio. Mar de fondo del noroeste de 1 a 2 metros. aumentando a 2 a 3 metros. mar adentro. Aguaceros. Temporalmente regular hasta la madrugada.