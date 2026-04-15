El tiempo en Asturias para hoy, miércoles, día 15 de abril de 2026

OVIEDO 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, miércoles, día 15 de abril de 2026 en Asturias cielo con intervalos nubosos, pasando a nuboso por la tarde. Brumas y nieblas dispersas en cumbres al final del día. No se descartan lluvias débiles y dispersas en las horas centrales.

Temperaturas mínimas en descenso en la mitad occidental y con pocos cambios en el resto. Temperaturas máximas en ascenso ligero, que será moderado en la Cordillera. Viento flojo variable, con predominio de la componente oeste durante la mañana y la componente este por la tarde en la costa.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 10 grados y una máxima de 21; en Gijón se oscilará entre la mínima de 10 y la máxima de 20, y Avilés entre una mínima de 10 y una máxima de 21.

En el mar, viento variable 1 a 3 al este de peñas y componente oeste 3 a 5 al oeste. Marejadilla o marejada disminuyendo a rizada o marejadilla. Mar de fondo del oeste o noroeste de 1 a 2 metros. Localmente aguaceros hasta la tarde con regular.