El tiempo en Asturias para hoy, miércoles, día 17 de junio de 2026

OVIEDO 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, miércoles, día 17 de junio de 2026 en Asturias cielo con intervalos nubosos, de nubes bajas al principio y final del día que podrían ir acompañadas de brumas y nieblas dispersas, y de nubes de evolución en las horas centrales, que pueden ir acompañadas de chubascos y tormentas en el interior y que, en la Cordillera, pueden ser localmente fuertes y acompañadas de granizo.

Temperaturas con cambios ligeros predominando los aumentos en las máximas. En el litoral, vientos flojos de componente este. En el interior, vientos flojos variables con predominio del norte y nordeste en las horas centrales.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 16 grados y una máxima de 27; en Gijón se oscilará entre la mínima de 17 y la máxima de 24, y Avilés entre una mínima de 17 y una máxima de 25.

En el mar, viento oeste 2 a 4 amainando a Variable 1 a 3 por la mañana y tendiendo a este o noreste 2 o 3 desde mediodía. Marejadilla o marejada disminuyendo a marejadilla o rizada.