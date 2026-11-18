OVIEDO 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, miércoles, día 18 de noviembre de 2026 en Asturias cielos nubosos, con algún claro ocasional durante las horas centrales. Precipitaciones débiles a moderadas, más probables al principio y al final del día.

Temperaturas mínimas en descenso generalizado y máximas sin cambios, salvo ligeros descensos en las comarcas del Eo y Navia. Vientos del suroeste moderados con intervalos fuertes, con rachas muy fuertes en la mitad occidental y en zonas elevadas de la Cordillera, y también en el litoral en la segunda mitad del día.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 12 grados y una máxima de 21; en Gijón se oscilará entre la mínima de 13 y la máxima de 22, y Avilés entre una mínima de 13 y una máxima de 21.

En el mar, viento oeste o suroeste 4 a 6, ocasionalmente 7 mar adentro. Marejada o fuerte marejada, gruesa mar adentro. Mar de fondo noroeste de 2 a 3 metros aumentando a 3 a 5 metros. Aguaceros, tormentas ocasionales de madrugada.