El tiempo en Asturias para hoy, miércoles, día 20 de agosto de 2025

OVIEDO 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, miércoles, día 20 de agosto de 2025 en Asturias cielo con intervalos de nubosidad media y alta avanzando desde el noroeste, y nubes bajas matinales y vespertinas en el interior acompañadas de brumas y algún banco de niebla asociado en zonas altas. Lluvias débiles generalizadas sin descartar chubascos dispersos en los tercios central y occidental, más probables e intensos por la tarde en sus zonas de Cordillera.

Temperaturas mínimas en ligero ascenso en la cordillera y máximas en descenso salvo en la franja litoral donde no se esperan cambios. Viento flojo de componente norte en el interior; viento flojo del oeste en la costa con intervalos moderados en el litoral oriental.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 15 grados y una máxima de 23; en Gijón se oscilará entre la mínima de 18 y la máxima de 24, y Avilés entre una mínima de 17 y una máxima de 23.

En el mar, viento oeste o suroeste 2 o 3, arreciando a componente oeste 3 o 4 de madrugada, rolando a noroeste por la tarde. Marejadilla, aumentando a marejada, mar adentro, en el oeste por la tarde. Lluvia ocasional a partir de madrugada. Temporalmente regular.