El tiempo en Asturias para hoy, miércoles, día 21 de octubre de 2026

OVIEDO 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, miércoles, día 21 de octubre de 2026 en Asturias cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones débiles hasta mediodía, tendiendo a intervalos de nubes medias y altas, sin precipitaciones, por la tarde.

Temperaturas mínimas en ligero ascenso; máximas sin cambios. Heladas débiles en zonas altas de la Cordillera y Picos. Viento moderado de oeste y suroeste, con intervalos fuertes de noroeste en el litoral durante la mañana.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 8 grados y una máxima de 16; en Gijón se oscilará entre la mínima de 10 y la máxima de 18, y Avilés entre una mínima de 9 y una máxima de 17.

En el mar, viento este 2 a 4 amainando a variable 1 a 3 desde medianoche, arreciando a oeste 3 o 4 desde la mañana, y a 4 a 6 al oeste mar adentro al final. Rizada o marejadilla aumentando a marejadilla o marejada al final. Mar de fondo del noroeste de 1 a 2 metros. Localmente aguaceros con regular o mala.