El tiempo en Asturias para hoy, miércoles, día 24 de septiembre de 2025

OVIEDO 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, miércoles, día 24 de septiembre de 2025 en Asturias cielo con intervalos de nubes altas y de nubes bajas en la Cordillera de madrugada y al final del día con probabilidad de brumas y bancos de niebla asociados.

Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso que será localmente más acusado en el interior; máximas en ligero ascenso. Viento flojo de sureste en general, que será moderado en litoral tendiendo en horas centrales a este y nordeste.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 7 grados y una máxima de 18; en Gijón se oscilará entre la mínima de 10 y la máxima de 19, y Avilés entre una mínima de 10 y una máxima de 19.

En el mar, viento este o noreste 2 a 4, arreciando a componente este 4 o 5 por la noche, rolando a este o sureste de madrugada. Mar de fondo del norte de 1 metro. disminuyendo por la noche. Lluvias ocasionales en el este hasta la noche.