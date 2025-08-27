El tiempo en Asturias para hoy, miércoles, día 27 de agosto de 2025

OVIEDO 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, miércoles, día 27 de agosto de 2025 en Asturias cielo nuboso o cubierto. Brumas y nieblas matinales y vespertinas en zonas altas de la Cordillera al principio y al final del día. Lluvias débiles dispersas en la mitad oriental que por la tarde entran también por el oeste, cuando se esperan moderadas y no se descartan localmente fuertes en zonas altas.

Temperaturas en descenso, salvo en las máximas en la mitad oriental donde no se esperan cambios. En el litoral, viento flojo de componente oeste aumentando a moderado a partir de la tarde. En el interior flojo variable tendiendo por la mañana a componente oeste.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 16 grados y una máxima de 25; en Gijón se oscilará entre la mínima de 17 y la máxima de 25, y Avilés entre una mínima de 17 y una máxima de 25.

En el mar, viento componente oeste 2 o 3, ocasionalmente 4 mar adentro. Rizada o marejadilla. Mar de fondo del noroeste de 1 a 3 metros, aumentando a 3 o 4 metros desde la madrugada y a 4 o 5 metros mar adentro desde la mañana. Lluvias dispersas desde la mañana. Áreas de regular o mala por bruma o niebla, principalmente cerca de la costa.