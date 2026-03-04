El tiempo en Asturias para hoy, miércoles, día 4 de marzo de 2026

OVIEDO 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, miércoles, día 4 de marzo de 2026 en Asturias cielos poco nubosos o despejados con intervalos de nubes de evolución por la tarde en la Cordillera. Temperaturas sin cambios, salvo un ligero ascenso de las máximas en el tercio sur. Viento flojo de componente sur por la mañana y al final tendiendo a mediodía a componente este.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 7 grados y una máxima de 21; en Gijón se oscilará entre la mínima de 7 y la máxima de 18, y Avilés entre una mínima de 6 y una máxima de 18.

En el mar, viento variable 1 a 3, temporalmente componente este 2 a 4 al principio, tendiendo a este 3 o 4 al final. Marejadilla. Mar de fondo del noroeste de 2 a 3 metros, aumentando a 3 a 4 metros. mar adentro.