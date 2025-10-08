El tiempo en Asturias para hoy, miércoles, día 8 de octubre de 2025

OVIEDO 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, miércoles, día 8 de octubre de 2025 en Asturias cielo nuboso que tenderá a cielo cubierto con abundante nubosidad baja durante la segunda mitad del día. Brumas dispersas de madrugada que volverán a aparecer, más densas y extensas, junto con nieblas en amplias zonas de la Cordillera y zonas aledañas, durante la tarde. Lluvias débiles y chubascos a partir de mediodía en toda la Comunidad.

Temperaturas mínimas en ascenso en el centro y litoral, y con pocos cambios o en ligero descenso en zonas altas de la Cordillera. Máximas en descenso generalizado, que será notable en amplias zonas del interior y de la Cordillera. Viento flojo de componente norte, que arreciará a moderado en el litoral occidental al final del día.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 13 grados y una máxima de 20; en Gijón se oscilará entre la mínima de 14 y la máxima de 21, y Avilés entre una mínima de 14 y una máxima de 21.

En el mar, viento componente este 4 o 5, amainando pronto a este o sureste 3 o 4, y a sureste 2 o 3 de madrugada, tendiendo a variable más tarde, y a componente oeste al final. Fuerte marejada, disminuyendo hasta marejadilla. Mar de fondo del noroeste de 1 a 2 metros. Localmente regular de madrugada.