El tiempo en Asturias para hoy, sábado, día 18 de julio de 2026

OVIEDO 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, sábado, día 18 de julio de 2026 en Asturias Cielos nubosos con nubes bajas abriéndose claros en el litoral. No se descartan brumas matinales y vespertinas dispersas en zonas elevadas del interior. Probables precipitaciones débiles y dispersas en el interior. Temperaturas con cambios ligeros predominando los aumentos de las máximas en la Cordillera. Vientos flojos del nordeste.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 16 grados y una máxima de 24; en Gijón se oscilará entre la mínima de 18 y la máxima de 25, y Avilés entre una mínima de 17 y una máxima de 25.

En el mar, viento noroeste 2 o 3, rolando pronto a norte, y amainando a variable 1 a 3 por la tarde, tendiendo a noreste al final. Rizada o marejadilla. Lluvia ocasional al final. Áreas de regular o mala por bruma o niebla.