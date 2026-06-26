El tiempo en Asturias para hoy, sábado, día 27 de junio de 2026

OVIEDO 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, sábado, día 27 de junio de 2026 en Asturias cielo con ntervalos nubosos con brumas y probables nieblas matinales en el suroeste, aumentando la nubosidad de evolución durante las horas centrales. Probables lluvias y chubascos tormentosos, ocasionalmente acompañados de granizo.

Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero ascenso; máximas sin cambios o en descenso ligero, más acusado en la Cordillera. Viento flojo variable con predominio de la componente norte durante las horas centrales.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 18 grados y una máxima de 26; en Gijón se oscilará entre la mínima de 18 y la máxima de 25, y Avilés entre una mínima de 18 y una máxima de 26.

En el mar, viento oeste 2 a 4 rolando pronto a este. Rizada o marejadilla. Mar de fondo del oeste o nororeste de 1 metros mar adentro por la noche. Localmente aguaceros o tormentas hasta la madrugada y al final, con regular o mala.