El tiempo en Asturias para hoy, sábado, día 27 de septiembre de 2025

OVIEDO 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, sábado, día 27 de septiembre de 2025 en Asturias cielos cubiertos de nubes altas, además de intervalos de nubes medias desde la mañana. Posibilidad de brumas vespertinas en zonas bajas del interior acompañadas de algún banco de niebla disperso. No se descartan lluvias débiles en la segunda parte del día en el oeste.

Temperaturas mínimas en ascenso que será menos acusado o sin cambios en el tercio occidental; máximas sin cambios salvo un ligero descenso en zonas bajas del interior occidental. Viento flojo variable en el interior y régimen de brisas en el litoral tendiendo a componente este al final de la tarde.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 10 grados y una máxima de 22; en Gijón se oscilará entre la mínima de 11 y la máxima de 21, y Avilés entre una mínima de 11 y una máxima de 21.

En el mar, viento este o sureste 3 a 5 amainando por la noche a sureste 2 o 3 al este de Peñas y a variable 2 al oeste. Marejadilla, localmente marejada al principio al oeste de Lastres mar adentro, disminuyendo por la noche a rizada. Mar de fondo del noroeste de 1 metro disminuyendo.