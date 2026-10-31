El tiempo en Asturias para hoy, sábado, día 31 de octubre de 2026

OVIEDO 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, sábado, día 31 de noviembre de 2026 en Asturias cielo con intervalos de nubes bajas que no llegarán a zonas altas de la Cordillera y que irán con brumas y nieblas asociadas, abriéndose grandes claros durante las horas centrales. Temperaturas sin cambios o en descenso en general ligero. Viento flojo variable tendiendo a componente este en el centro del día.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 11 grados y una máxima de 18; en Gijón se oscilará entre la mínima de 11 y la máxima de 18, y Avilés entre una mínima de 11 y una máxima de 18.

En el mar, viento variable 1 a 3, principalmente sur de madrugada, tendiendo a componente este 2 o 3 por la tarde. Rizada o marejadilla. Mar de fondo del noroeste de 1 a 2 metros disminuyendo cerca de la costa. Localmente regular o mala de madrugada y por la mañana.