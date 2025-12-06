El tiempo en Asturias para hoy, sábado, día 6 de diciembre de 2025

OVIEDO 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, sábado, día 6 de diciembre de 2025 en Asturias cielos nubosos o cubiertos. No se descartan precipitaciones débiles y chubascos que serán más probables y persistentes en el litoral y en el suroeste. Temperaturas mínimas en ascenso generalizado, más acusado en la mitad occidental; máximas sin cambios o en ascenso ligero en el litoral oriental y en ascenso en el resto, que será más acusado en el sureste.

En la mitad occidental, vientos del oeste y suroeste, con intervalos de fuerte en el litoral y probables rachas muy fuertes en zonas expuestas; en la mitad oriental vientos flojos variables, con predominio de la componente oeste e intervalos de mayor intensidad en el litoral por la mañana.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 11 grados y una máxima de 20; en Gijón se oscilará entre la mínima de 12 y la máxima de 19, y Avilés entre una mínima de 13 y una máxima de 19.

En el mar, viento componente oeste 6 o 7, amainando a oeste o suroeste 4 a 6 dede medianoche. Gruesa disminuyendo a marejada o fuerte marejada. Mar de fondo del noroeste de 3 a 4 metros. aumentando a 4 o 5 metros. Aguaceros. Temporalmente regular o mala.