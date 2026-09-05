El tiempo en Asturias para hoy, sábado, día 5 de septiembre de 2026

OVIEDO 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, sábado, día 5 de septiembre de 2026 en Asturias cielo nuboso, abriéndose claros de oeste a este para quedar con intervalos de nubes bajas, con nubosidad de evolución. Probabilidad de chubascos y tormentas en la mitad oriental durante la tarde, podrían ser fuertes, ir acompañados de granizo. Temperaturas mínimas en ligero ascenso.

Temperaturas máximas con pocos cambios, predominando los descensos. En el litoral, viento flojo del este que tenderá a variable. En el interior, viento flojo variable con posibles rachas fuertes o muy fuertes asociadas a las tormentas.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 19 grados y una máxima de 29; en Gijón se oscilará entre la mínima de 20 y la máxima de 26, y Avilés entre una mínima de 19 y una máxima de 25.

En el mar, viento este 4 o 5 amainando pronto a 2 a 4, y desde la madrugada a variable 1 a 3 con principalmente componente oeste, tendiendo a componente norte 2 a 4 al final. Marejadilla o marejada disminuyendo a rizada o marejadilla. Áreas de bruma o niebla con regular o mala desde la madrugada hasta la tarde.