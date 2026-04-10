El tiempo en Asturias para hoy, viernes, día 10 de abril de 2026

OVIEDO 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, viernes, día 10 de abril de 2026 en Asturias intervalos de nubes bajas por la mañana, tendiendo a dispersarse a partir del mediodía y apareciendo por la noche; por la tarde, posible crecimiento de nubosidad de evolución en zonas de montaña donde podría producirse algún chubasco.

Temperaturas mínimas con pocos cambios o en ligero ascenso; máximas en ascenso en el tercio occidental y Cordillera y sin cambios en el resto. Vientos flojos variables en el interior; en el litoral soplará del nordeste y este, con intervalos de intensidad moderada.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 11 grados y una máxima de 23; en Gijón se oscilará entre la mínima de 11 y la máxima de 20, y Avilés entre una mínima de 12 y una máxima de 19.

En el mar, viento variable 1 a 3, tendiendo a oeste o noroeste 2 o 3 por la mañana, localmente noreste 3 o 4 en el extremo oeste por la tarde. Marejadilla, aumentando a marejada en el oeste por la tarde. Mar de fondo del noroeste de 2 a 3 metros disminuyendo a 1 a 2 metros Localmente regular o mala en el este de madrugada.