El tiempo en Asturias para hoy, viernes, día 10 de julio de 2026

OVIEDO 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, viernes, día 10 de julio de 2026 en Asturias cielo con intervalos nubosos de nubes bajas principalmente en la mitad norte tendiendo a poco nuboso y aumentando la nubosidad de evolución en zonas de montaña por la tarde, cuando serán probables chubascos tormentosos, que podrán ir ocasionalmente acompañados de granizo. Temperaturas con pocos cambios, excepto en las mínimas del litoral occidental que ascenderán. Viento flojo en régimen de brisas.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 19 grados y una máxima de 29; en Gijón se oscilará entre la mínima de 19 y la máxima de 26, y Avilés entre una mínima de 19 y una máxima de 27.

En el mar, viento variable 1 a 3, salvo noroeste 3 o 4 por la tarde en el oeste. Rizada o marejadilla.