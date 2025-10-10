El tiempo en Asturias para hoy, viernes, día 10 de octubre de 2025

OVIEDO 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, viernes, día 10 de octubre de 2025 en Asturias cielo con intervalos de nubes bajas, que pueden ir con brumas y bancos de niebla al principio y al final del día, que serán más probables en la Cordillera. No se descarta alguna llovizna ocasional y dispersa en el litoral, por la mañana.

Temperaturas mínimas en descenso y máximas sin cambios o en ligero ascenso. Viento de componente este, flojo en el interior y moderado en el litoral con algún intervalo fuerte por la tarde.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 10 grados y una máxima de 20; en Gijón se oscilará entre la mínima de 13 y la máxima de 20, y Avilés entre una mínima de 13 y una máxima de 20.

En el mar, viento norte o noreste 2 a 4 rolando a este o noreste, y arreciando 4 o 5 al final. Marejadilla, aumentando a marejada al final en el oeste. Mar de fondo del noroeste de 1 a 2 metros. Algunos aguaceros por la mañana.