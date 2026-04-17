El tiempo en Asturias para hoy, viernes, día 17 de abril de 2026

OVIEDO 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, viernes, día 17 de abril de 2026 en Asturias cielo nuboso o cubierto. Brumas y probables nieblas matinales y nocturnas en la Cordillera. No se descartan alguna precipitación débil y dispersa. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ligero descenso. Viento flojo variable, con predominio de la componente norte.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 11 grados y una máxima de 18; en Gijón se oscilará entre la mínima de 10 y la máxima de 17, y Avilés entre una mínima de 10 y una máxima de 17.

En el mar, viento este o noreste 2 o 3. Marejadilla. Mar de fondo del noroeste de 2 a 3 metros, localmente 3 a 4 metros mar adentro.