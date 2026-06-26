El tiempo en Asturias para hoy, viernes, día 26 de junio de 2026

OVIEDO 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, viernes, día 26 de junio de 2026 en Asturias cielo poco nuboso aumentando a mediodía la nubosidad de evolución, con probables lluvias y chubascos a partir del mediodía, que serán más intensos en la mitad occidental. No se descartan brumas matinales dispersas en el interior. Temperaturas mínimas en descenso, en general ligero; máximas con cambios ligeros. Viento flojo variable con brisas en el litoral.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 16 grados y una máxima de 27; en Gijón se oscilará entre la mínima de 17 y la máxima de 26, y Avilés entre una mínima de 16 y una máxima de 26.

En el mar, viento oeste o noroeste 3 a 5, amainando a este 2 a 4 desde la noche. Marejadilla o marejada disminuyendo a rizada o marejadilla. Mar de fondo del oeste o noroeste de 1 metro mar adentro por la noche. Localmente aguaceros o tormentas hasta la madrugada, con regular o mala.