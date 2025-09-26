El tiempo en Asturias para hoy, viernes, día 26 de septiembre de 2025

OVIEDO 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, viernes, día 26 de septiembre de 2025 en Asturias poco nuboso o despejado por la mañana, con brumas y nubes bajas en el centro; por la tarde, cielos velados de nubes altas. Temperaturas mínimas en ascenso ligero en el interior y con pocos cambios en el litoral. Temperaturas máximas en ascenso generalizado, será ligero en la costa. Viento flojo variable, en el litoral será del este hasta el final de la tarde, pasando a oeste durante la noche.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 6 grados y una máxima de 22; en Gijón se oscilará entre la mínima de 10 y la máxima de 21, y Avilés entre una mínima de 9 y una máxima de 21.

En el mar, viento componente este 3 a 5 con marejadilla o marejada. Regular o mala por nieblas de madrugada.