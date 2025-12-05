El tiempo en Asturias para hoy, viernes, día 5 de diciembre de 2025

OVIEDO 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, viernes, día 5 de diciembre de 2025 en Asturias cielos nubosos o cubiertos con lluvias débiles dispersas y chubascos, que serán más intensos y persistentes en las primeras horas del día. Cota de nieve en 1.400-1.600 metros subiendo progresivamente.

Temperaturas mínimas en ligero ascenso o sin cambios; máximas en ascenso generalizado que podrá ser localmente notable en zonas de interior de la mitad oriental. Viento flojo a moderado de oeste y suroeste. Posibilidad de rachas que muy fuertes en el interior occidental a partir de la tarde.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 9 grados y una máxima de 17; en Gijón se oscilará entre la mínima de 10 y la máxima de 18, y Avilés entre una mínima de 10 y una máxima de 19.

En el mar, viento oeste o suroeste 5 o 6, arreciando a componente oeste 6 o 7 de madrugada, desde el oeste, ocasionalmente 8 mar adentro por la tarde. Marejada o fuerte marejada, aumentando a fuerte marejada o gruesa. Mar de fondo del noroeste de 4 a 5 metros. disminuyendo a 3 a 4 metros. Aguaceros. Temporalmente regular o mala.