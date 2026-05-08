El tiempo en Asturias para hoy, viernes, día 8 de mayo de 2026

OVIEDO 8 May. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, viernes, día 8 de mayo de 2026 en Asturias cielo nuboso o cubierto con apertura de claros por la noche. Lluvias y chubascos desde por la mañana, sin descartarse que puedan ir acompañados de tormenta. Temperaturas mínimas en ligero ascenso en la Cordillera y sin cambios en el resto; máximas en ligero descenso en la mitad occidental y sin cambios en el resto. Viento flojo variable.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 9 grados y una máxima de 17; en Gijón se oscilará entre la mínima de 11 y la máxima de 18, y Avilés entre una mínima de 11 y una máxima de 17.

En el mar, viento norte o noreste 2 o 3 arreciando a este o sureste 3 o 4 desde medianoche, y a este 4 o 5 desde la mañana. Rizada aumentando a marejada. Mar de fondo del noroeste en torno a 1 metro, disminuyendo. Localmente aguaceros con regular o mala.