El tiempo en Asturias para hoy, viernes, día 5 de septiembre de 2025

OVIEDO 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, viernes, día 5 de septiembre de 2025 en Asturias cielo con intervalos nubosos, predominando las nubes bajas de madrugada y la nubosidad alta el resto de la jornada. Probables nieblas matinales dispersas en la Cordillera.

Temperaturas mínimas en ascenso ligero en zonas del centro y pocos cambios en el resto. Temperaturas máximas en ascenso en la Cordillera, será puntualmente notable en zonas altas, y en ascenso ligero en el resto. En el litoral, viento flojo variable, pasando a componente este flojo a moderado desde la mañana. En el interior, viento flojo, variable al principio y final del día y del noreste en las horas centrales.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 15 grados y una máxima de 25; en Gijón se oscilará entre la mínima de 17 y la máxima de 24, y Avilés entre una mínima de 16 y una máxima de 24.

En el mar, viento oeste o noroeste 5 o 6 arreciando ocasionalmente a 7 mar adentro y fuerte marejada aumentando localmente a gruesa mar adentro. A partir del mediodía, principalmente noroeste 4 o 5, ocasionalmente 6 mar adentro al este de Lastres, y marejada o fuerte marejada. Mar de fondo del noroeste de 2 a 3 aumentando temporalmente a 3 a 4 metros mar adentro. Aguaceros ocasionales.