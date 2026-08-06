El tiempo en Asturias para este jueves, 6 de agosto de 2026

OVIEDO 6 Ago. (EUROPA PRESS) -
La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, jueves, día 6 de agosto de 2026 en Asturias cielos nubosos o cubiertos, con brumas y nieblas matinales y vespertinas en la Cordillera. Lluvias débiles o lloviznas, más probables en las horas centrales y remitiendo por la tarde. Temperaturas con pocos cambios. Viento del este y nordeste, flojo en el interior.
En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 18 grados y una máxima de 24; en Gijón se oscilará entre la mínima de 20 y la máxima de 25, y Avilés entre una mínima de 20 y una máxima de 24.
En el mar, viento de componente variable, principalmente norte o noreste de fuerza dos o tres, arreciando a este o noreste de fuerza tres o cuatro a partir de la madrugada y a cuatro o cinco al final. Rizada aumentando a marejadilla a partir de la madrugada y a marejada al final. Mar de fondo del noroeste en torno a un metro. Lluvia ocasional a partir de la madrugada.