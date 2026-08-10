El tiempo en Asturias para este lunes, 10 de agosto de 2026

OVIEDO 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, lunes, día 10 de agosto de 2026 en Asturias intervalos nubosos, principalmente de nubes bajas, y nubes de evolución dispersas en la Cordillera donde no se descarta precipitación débil por la tarde. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso en el este y en el sur, y máximas sin cambios en el litoral oriental y en ligero ascenso en el resto. Viento flojo variable, generalizándose del nordeste desde por la mañana, flojo en el interior y flojo a moderado en el litoral, tendiendo a flojo variable al final.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 18 grados y una máxima de 27; en Gijón se oscilará entre la mínima de 19 y la máxima de 26, y Avilés entre una mínima de 18 y una máxima de 27.

En el mar, viento de componente oeste de fuerza dos a cuatro, amainando a viento variable de fuerza uno a tres desde la tarde. Rizada o marejadilla. Áreas de regular.