El tiempo en Asturias para este lunes, 15 de diciembre de 2025

OVIEDO 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, lunes, día 15 de diciembre de 2025 en Asturias Nuboso o cubierto, aunque al principio de la madrugada estará poco nuboso. Probables brumas y nieblas, sobre todo en la Cordillera. Lluvias y chubascos a partir de la tarde, que irán avanzando desde el oeste, donde serán más abundantes. Cota de nieve en torno a 1400 y 1600 metros. Temperaturas mínimas en ligero ascenso, localmente moderado; máximas en descenso en el interior, notable en zonas altas de la Cordillera y sin cambios significativos en el litoral. Viento flojo de componente sur.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 6 grados y una máxima de 15; en Gijón se oscilará entre la mínima de 8 y la máxima de 17, y Avilés entre una mínima de 6 y una máxima de 15.

En el mar, viento variable de fuerza uno a tres, principalmente sur. Arreciando localmente a sur o suroeste de fuerza tres a cinco mar adentro en el extremo oeste desde la noche. Rizada o marejadilla. Mar de fondo del oeste o noroeste de dos a tres metros mar adentro, y de uno a dos metros cerca de la costa.