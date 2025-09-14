El tiempo en Asturias para este lunes

OVIEDO 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para mañana, lunes, día 15 de septiembre de 2025 en Asturias cielos nubosos o cubiertos acompañados de brumas matinales y vespertinas sin descartar bancos de niebla asociados, sobre todo en las cumbres de la Cordillera. Lluvias débiles o localmente moderadas que avanzan de oeste a este y tienden a remitir al final, que serán menos probables en el interior de la cordillera suroccidental.

Temperaturas mínimas en descenso en el oeste, o sin cambios o en ligero descenso en el resto; máximas en descenso generalizado y notable en amplias zonas del interior. Vientos flojos de noroeste, con intervalos de moderado en el litoral.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 15 grados y una máxima de 19; en Gijón se oscilará entre la mínima de 17 y la máxima de 22, y Avilés entre una mínima de 16 y una máxima de 21.

En el mar, viento noroeste 4 o 5, localmente 6 en el oeste por la tarde, amainando a Variable 1 o 2 en el este, tendiendo a noroeste 4 en toda la zona al final. Marejadilla o marejada, temporalmente fuerte marejada por la tarde en el oeste. Mar de fondo del noroeste de 2 a 3 metros. Aguaceros al final.