El tiempo en Asturias para este lunes

OVIEDO 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para mañana, lunes, día 9 de marzo de 2026 en Asturias cielo nuboso o cubierto, acompañado en el interior de brumas y probables nieblas matinales dispersas y nubosidad de evolución a mediodía. Lluvia débil por la tarde sin que se descarte entonces algún chubasco aislado en el interior, más probable en la Cordillera y zonas aledañas.

Temperaturas mínimas en ligero ascenso en el noroeste y en descenso en el resto; máximas en ascenso, localmente notable en el interior. Heladas débiles en cotas altas de la Cordillera. Viento flojo de componente oeste en el litoral y flojo variable en el interior.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 6 grados y una máxima de 16; en Gijón se oscilará entre la mínima de 7 y la máxima de 16, y Avilés entre una mínima de 9 y una máxima de 15.

En el mar, viento variable 1 a 4. Rizada o marejadilla. Mar de fondo del Noroeste de 2 a 3 metros. Aguaceros a partir de la madrugada y localmente regular o mala.