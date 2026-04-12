El tiempo en Asturias para este lunes

OVIEDO 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para mañana, lunes, día 13 de abril de 2026 en Asturias cielo nuboso. Lluvias y chubascos, primero en el litoral después sobre todo en la cordillera oriental y centro. Cota de nieve por encima de unos 1000 metros al principio, subiendo hasta 1600 metros al final.

Temperaturas en ascenso en la mitad occidental, con pocos cambios en el resto. Heladas débiles en cotas altas de la Cordillera. Viento de componente oeste, flojo en el interior y moderado en el litoral, tendiendo a quedar flojo variable al final.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 6 grados y una máxima de 15; en Gijón se oscilará entre la mínima de 7 y la máxima de 16, y Avilés entre una mínima de 7 y una máxima de 16.

En el mar, viento oeste o noroeste 4 o 5 arreciando temporalmente a 6 mar adentro al este de Peñas. Marejada o fuerte marejada aumentando ocasionalmente a gruesa el este de Peñas. Mar de fondo del noroeste de 5 a 6 metros, principalmente mar adentro, disminuyendo a 4 a 5 metros al avanzar la tarde y a 3 a 4 metros al avanzar la madrugada. Aguaceros.