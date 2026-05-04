El tiempo en Asturias para este lunes

OVIEDO 4 May. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, lunes, día 4 de mayo de 2026 en Asturias cielos nubosos o cubiertos, con abundante nubosidad de evolución. Lluvias y chubascos generalizados, más frecuentes e intensos en horas centrales del día, que pueden ir acompañados de tormentas. Cota de nieve por encima de 1.600-1.800 metros. Temperaturas en ligero descenso, excepto un descenso moderado de las máximas en Cordillera y Picos. Viento flojo a moderado del oeste en el litoral y flojo variable en el interior, predominando la componente oeste.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 9 grados y una máxima de 15; en Gijón se oscilará entre la mínima de 11 y la máxima de 17, y Avilés entre una mínima de 10 y una máxima de 16.

En el mar, viento componente norte o noroeste fuerza 2 o 3, rolando a oeste o noroeste por la noche, arreciando a 3 o 4 de madrugada, localmente 5 mar adentro. Marejadilla, aumentando temporalmente a marejada al final. Mar de fondo del noroeste de 1 a 2 metros. Aguaceros ocasionales. Temporalmente regular.