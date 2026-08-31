El tiempo en Asturias para este lunes

OVIEDO 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, lunes, día 31 de agosto de 2026 en Asturias predominio de los cielos nubosos aumentando a cubierto, con probables lluvias débiles dispersas en el extremo oriental en horas centrales que, por la tarde, podrían extenderse, aisladas, a puntos del interior central y oriental. Brumas y nieblas matinales y vespertinas en la Cordillera que no se descartan de madrugada en el resto. Temperaturas en descenso, que será ligero o sin cambios en las máximas. Viento de componente sur por la mañana, flojo en el interior y moderado en el litoral. A partir del mediodía rolará a norte, estableciéndose el este en la costa a últimas horas.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 14 grados y una máxima de 24; en Gijón se oscilará entre la mínima de 16 y la máxima de 23, y Avilés entre una mínima de 14 y una máxima de 23.

En el mar, viento componente oeste fuerza 4 o 5, ocasionalmente 6 en el extremo oeste por la tarde, amainando a 3 o 4 a partir de la madrugada. Marejada o fuerte marejada disminuyendo a marejadilla, localmente rizada cerca de la costa a partir de la madrugada. Mar de fondo del noroeste de 1 a 2 m aumentando a 2 a 3 m a partir de la madrugada. Lluvia ocasional.