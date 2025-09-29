El tiempo en Asturias para este lunes 29 de septiembre

OVIEDO 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, lunes, día 29 de septiembre de 2025 en Asturias cielos nuboso o con intervalos de nubes bajas que darán lugar a brumas y bancos de niebla en zonas altas de la Cordillera. No se descartan lluvias débiles y chubascos dispersos durante la primera mitad del día. Temperaturas mínimas en ligero ascenso en el litoral y ligero descenso en la Cordillera; máximas sin cambios significativos. Viento flojo del este y noreste en el interior, que será moderado en el litoral.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 14 grados y una máxima de 20; en Gijón se oscilará entre la mínima de 16 y la máxima de 21, y Avilés entre una mínima de 15 y una máxima de 22.

En el mar, viento componente nordeste fuerza 4 o 5 amainando a este fuerza 3 o 4 a partir de la madrugada al oeste de Cabo Peñas. Marejada disminuyendo a marejadilla a partir de la madrugada. Al este de Cabo Peñas viento componente norte o nordeste fuerza 2 a 4, ocasionalmente 5 al oeste de Lastres al principio, tendiendo a variable 1 a 3 a partir de la madrugada. Marejadilla o marejada disminuyendo a rizada a partir de la madrugada. Em ambas zonas mar de fondo del noroeste de 1 a 2 metros. Aguaceros ocasionales.