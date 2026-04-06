El tiempo en Asturias este lunes, día 6 de abril de 2026

OVIEDO, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, lunes, día 6 de abril de 2026 en Asturias cielo poco nuboso aumentando a nuboso y cubierto de nubes altas y medias durante la tarde. No se descartan algunas nieblas matinales dispersas en el litoral.

Temperaturas mínimas con cambios ligeros. Temperaturas máximas en aumento, notable en zonas bajas del interior y que serán anormalmente elevadas para la época del año. Vientos flojos o localmente moderados con predominio de la componente sur en el interior y de la componente este en el litoral.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 8 grados y una máxima de 30; en Gijón se oscilará entre la mínima de 9 y la máxima de 26, y Avilés entre una mínima de 8 y una máxima de 27.

En el mar, viento este 3 a 5. Marejadilla aumentando a marejada. Mar de fondo del noroeste de 3 a 4 metros, disminuyendo a 2 a 3 metros.