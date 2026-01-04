El tiempo en Asturias para este lunes 5 de enero

OVIEDO 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para mañana, lunes, día 5 de enero de 2026 en Asturias Intervalos nubosos aumentando a nuboso y cubierto. Probables nieblas dispersas en la Cordillera al final del día. Precipitaciones débiles y moderadas durante la tarde, que pueden ser localmente fuertes e ir acompañadas de tormenta en el litoral oriental. Cota de nieve en torno a 500 - 600 metros en la Cordillera.

Temperaturas mínimas en descenso. Temperaturas máximas con cambios ligeros. Heladas débiles en el interior y moderadas en la Cordillera. Vientos flojos variables.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 0 grados y una máxima de 8; en Gijón se oscilará entre la mínima de 3 y la máxima de 10, y Avilés entre una mínima de 3 y una máxima de 10.

En el mar, viento este 4 a 6, amainando a noreste 3 a 5 desde la noche y a Variable 1 a 3 desde la madrugada. Fuerte marejada disminuyendo a marejadilla o marejada. Mar de fondo del Norte de 1 metro disminuyendo. Lluvias hasta la noche, con regular o mala