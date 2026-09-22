El tiempo en Asturias para este martes, 22 de septiembre de 2026

OVIEDO 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, martes, día 22 de septiembre de 2026 en Asturias predominio de cielos despejados, salvo algo de nubosidad baja al principio en el litoral y en Central y Valles Mineros y nubosidad alta. Temperaturas mínimas en ascenso ligero en el tercio suroeste y con pocos cambios en el resto. Temperaturas máximas sin cambios o en ligero descenso. Viento de componente este, flojo a moderado en el litoral y flojo en el interior, pasando a variable por la tarde.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 15 grados y una máxima de 26; en Gijón se oscilará entre la mínima de 15 y la máxima de 24, y Avilés entre una mínima de 15 y una máxima de 25.

En el mar, al oeste de Cabo Peñas, viento de componente este de fuerza cuatro a seis, amainando a fuerza tres a cinco desde la madrugada. Marejada. Al este de Peñas, viento de componente este de fuerza tres o cuatro arreciando pronto a fuerza de cuatro a cinco, disminuyendo a fuerza de dos a cuatro desde la madrugada. Marejada o marejadilla. En ambas zonas se espera mar de fondo del noroeste de uno a dos metros. Áreas de regular o mala hasta la tarde y desde la madrugada.