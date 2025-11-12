El tiempo en Asturias para este miércoles, 12 de noviembre de 2025

OVIEDO 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, miércoles, día 12 de noviembre de 2025 en Asturias cielo nuboso en la Cordillera, con intervalos de nubes medias y altas en el resto; tendiendo a nuboso o cubierto al final. Brumas y probables nieblas matinales y vespertinas en zonas altas de la Cordillera. Lluvias débiles y chubascos en el suroeste y en la segunda parte del día, sn descartarlos en la divisoria de la cordillera. Temperaturas mínimas en ligero ascenso; máximas en aumento en el tercio oriental, con pocos cambios en el resto. Viento moderado del sur acompañado de rachas muy fuertes en la Cordillera y en el suroeste.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 13 grados y una máxima de 21; en Gijón se oscilará entre la mínima de 14 y la máxima de 22, y Avilés entre una mínima de 14 y una máxima de 22.

En el mar, al oeste del Cabo Peñas, viento variable de fuerza uno a tres, arreciando pronto a componente sur de fuerza dos a cuatro. Marejadilla. Al este de Peñas y en torno al Cabo, se esperan vientos de componente sur de fuerza tres a cinco, arreciando ocasionalmente a seis durante la noche. Marejadilla, aumentando a marejada mar adentro. En ambas zonas, se espera mar de fondo del noroeste de dos a tres metros, aumentando a tres a cuatro metros mar adentro.