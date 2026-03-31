El tiempo en Asturias para este miércoles

OVIEDO, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para mañana, miércoles, día 1 de abril de 2026 en Asturias Nuboso o cubierto de nubes bajas, abriéndose grandes claros durante las horas centrales en la Cordillera. Probables brumas o nieblas matinales y vespertinas en zonas montañosas. Probabilidad de lluvias débiles dispersas durante la segunda mitad del día en el interior del tercio oriental. Cota de nieve sobre 1500-1700 metros.

Temperaturas mínimas en ligero descenso en la mitad oeste y con pocos cambios en el resto. Temperaturas máximas con pocos cambios en el litoral y en ligero ascenso en el resto. Heladas débiles en cumbres. Viento flojo de componente norte y este.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 7 grados y una máxima de 15; en Gijón se oscilará entre la mínima de 8 y la máxima de 16, y Avilés entre una mínima de 7 y una máxima de 16.

En el mar, viento norte o noreste 2 a 4. Marejadilla o marejada. Mar de fondo del noroeste de 3 a 4 metros, disminuyendo a 2 a 3 metros. Aguaceros hasta la mañana.