El tiempo en Asturias para este miércoles

OVIEDO 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, miércoles, día 26 de agosto de 2026 en Asturias intervalos nubosos. Brumas y nieblas matinales dispersas en cumbres. Lluvias débiles a moderadas con algunas tormentas ocasionales que tienden a cesar al final del día. Temperaturas mínimas sin cambios en ligero descenso, localmente más acusado en le interior; máximas en ascenso en el tercio nordeste, en ligero descenso en el interior del tercio oeste y con pocos cambios en el resto. Viento flojo a moderado del sur que tiende a variable durante la tarde y amaina a flojo del sur por la noche. Rachas muy fuertes del sur en cotas altas durante las horas centrales.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 14 grados y una máxima de 27; en Gijón se oscilará entre la mínima de 17 y la máxima de 27, y Avilés entre una mínima de 16 y una máxima de 25.

En el mar, viento componente variable 1 a 3. Rizada. Al avanzar la madrugada mar adentro, temporalmente viento componente este o sureste fuerza 4 o 5 y marejadilla o localmente marejada. Aguaceros y tormentas.