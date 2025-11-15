El tiempo en Asturias para este sábado

OVIEDO 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, sábado, día 15 de noviembre de 2025 en Asturias cielo nuboso o cubierto tendiendo a intervalos nubosos. No se descartan lluvias débiles y chubascos que serán más probables e intensos en el tercio sur. Temperaturas mínimas con pocos cambios en el sur y suroeste y en descenso en el resto; máximas sin cambios o en descenso ligero. Viento flojo a moderado de componente sur, con rachas muy fuertes en Cordillera y Picos durante la primera mitad del día.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 13 grados y una máxima de 20; en Gijón se oscilará entre la mínima de 14 y la máxima de 21, y Avilés entre una mínima de 13 y una máxima de 21.

En el mar, viento componente sur fuerza 2 a 4 al oeste de Cabo Peñas y fuerza 3 a 5 al este de Cabo Peñas, tendiendo a sudeste al final. Marejadilla o marejada. Mar de fondo del noroeste de 1 a 2 metros mar adentro disminuyendo