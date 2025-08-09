El tiempo en Asturias para este sábado, 9 de agosto

OVIEDO 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, sábado, día 9 de agosto de 2025 en Asturias intervalos nubosos con predominio de nubes bajas, tendiendo a cielo nuboso al final del día. No se descartan brumas y nieblas en el litoral a primeras horas y en la cordillera al final del día. Temperaturas mínimas con pocos cambios o en ligero ascenso, más probable en el tercio occidental. Temperaturas máximas en ligero descenso en la cordillera y con pocos cambios en el resto. Viento flojo del nordeste, que será moderado en la mitad occidental del litoral.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 18 grados y una máxima de 27; en Gijón se oscilará entre la mínima de 18 y la máxima de 26, y Avilés entre una mínima de 17 y una máxima de 26.

En el mar, viento de componente este o nordeste 3 o 4, temporalmente Variable 2 o 3 cerca de la costa al este de Cabo Peñas. Marejadilla, localmente marejada por la tarde al oeste de Cabo Peñas. Mar de fondo del noroeste inferior a 1 metro aumentando a 1 o 2 metros. Areas de niebla de madrugada cerca de la costa.