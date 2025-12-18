El tiempo en Asturias para este viernes

OVIEDO 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para mañana, viernes, día 19 de diciembre de 2025 en Asturias intervalos nubosos aumentando pronto a nuboso y cubierto. Probabilidad de brumas y nieblas matinales y vespertinas dispersas en zonas elevadas de la Cordillera. Precipitaciones que se extenderán de oeste a este por la tarde. Cota de nieve en torno a 2000 metros en la Cordillera occidental al final del día.

Temperaturas mínimas en aumento. Temperaturas máximas en aumento en el litoral y con cambios ligeros en el resto predominando los descensos en la Cordillera occidental. Vientos moderados del sur, con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en zonas elevadas de la Cordillera, que girarán a componente oeste y disminuirán a flojos al final de la tarde.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 10 grados y una máxima de 14; en Gijón se oscilará entre la mínima de 9 y la máxima de 17, y Avilés entre una mínima de 9 y una máxima de 17.

En el mar, viento Componente Sur 2 o 3, localmente Suroeste 3 a 5 en extremo oeste. Desde la mañana arreciando a Sur 3 a 5 y localmente Suroeste 5 a 7 en extremo oeste. Rizada aumentando a marejadilla o marejada, localmente gruesa al oeste por la tarde. Mar de fondo del noroeste 1 a 3 metros aumentando a 3 a 5 metros desde la mañana, y localmente a 5 a 6 metros mar adentro desde la tarde. Lluvias desde el oeste desde la tarde con regular o mala.