El tiempo en Asturias para este viernes, 8 de agosto

OVIEDO 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, viernes, día 8 de agosto de 2025 en Asturias intervalos nubosos de nubes bajas en el litoral, poco nuboso con nubes altas en el resto; posibilidad de nubosidad de desarrollo con algún chubasco en el interior que puede darse acompañado de tormentas. No se descartan brumas y nieblas en el litoral a primeras horas. Temperaturas mínimas en ligero ascenso en el interior, con pocos cambios en el resto. Temperaturas máximas en ligero descenso en el interior y pocos cambios en el resto. Viento flojo variable, con predominio de la componente norte en los litorales y, en horas centrales, predominando el nordeste en el interior.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 17 grados y una máxima de 27; en Gijón se oscilará entre la mínima de 18 y la máxima de 26, y Avilés entre una mínima de 17 y una máxima de 26.

En el mar, viento de componente variable fuerza 1 a 3, arreciando pronto a este o nordeste fuerza 2 o 3 y a nordeste fuerza 4 o 5 al final. Marejadilla. Mar de fondo del noroeste de 1 a 2 metros, disminuyendo en torno a 1 metros. Localmente regular o mala cerca de la costa de madrugada.