Tineo pone en marcha su estrategia de defensa contra incendios

Archivo - Tineo. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Tineo ha iniciado el proceso de contratación del servicio de defensa contra incendios forestales en el concejo. El plazo de ejecución de los trabajos será de cuatro meses, y las empresas interesadas tienen de plazo hasta el 27 de abril para presentar sus propuestas.

Para el año 2026, el Proyecto de Defensa contra Incendios Forestales en el concejo de Tineo establece dos tipos de acciones preventivas principales centradas en la creación y mantenimiento de infraestructuras de defensa: fajas auxiliares y perimetrales.

En total, se intervendrá mecánicamente en 39,01 kilómetros de pistas forestales, de los cuales 28,99 incluirán además la limpieza de la capa de rodadura para facilitar el tránsito de vehículos de extinción. También se contempla la limpieza manual de 3,43 kilómetros de senderos de uso peatonal y la ejecución de fajas auxiliares manuales en zonas de difícil acceso.

Respecto a las fajas perimetrales, diseñadas para romper la continuidad del combustible vegetal en el borde de las masas arbóreas, el proyecto prevé actuar sobre una superficie de casi 46 hectáreas. Para ello, se empleará maquinaria especializada como la "retroaraña" en 32,08 hectáreas, tractores en 10,65 hectáreas y medios manuales en las 3,20 hectáreas restantes.

Los trabajos se financiarán al amparo del convenio de colaboración entre la Administración del Principado de Asturias y el consistorio tinetense para el periodo 2023-2026. El presupuesto base de licitación sin IVA es de 74.071,88 euros.