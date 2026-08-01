Toda Asturias estará este domingo en riesgo alto de incendios forestales

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OVIEDO, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los 78 concejos asturianos presentarán este domingo un índice de riesgo alto de incendios forestales, según las previsiones del Instituto de Recursos Naturales y Ordenación del Territorio (Indurot).

Ante estas condiciones, las autoridades recuerdan la necesidad de extremar las precauciones para evitar cualquier actividad que pueda originar un incendio forestal y de cumplir las restricciones y recomendaciones vigentes en función del nivel de riesgo.

El organismo trabaja con una escala de cinco niveles constituida, de menor a mayor, por las categorías 'bajo', 'moderado', 'alto', 'muy alto' y 'extremo'.