Toda Asturias estará mañana en riesgo 'alto' por incendios forestales, según el Indurot

Archivo - Incendio frente al embalse de Arbón (Villayón), en agosto de 2025. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

Todos los concejos asturianos estarán mañana miércoles 4 de marzo en nivel 'alto' por riresgo de incendio forestal, según las previsiones del Instituto de Recursos Naturales y Ordenación del Territorio (Indurot).

Se trata de una escala de cinco niveles constituida, de menor a mayor, por las categorías 'bajo', 'moderado', 'alto', 'muy alto' y 'extremo'.

El organismo recuerda que cuando Índice diario de Riesgo de Incendio Forestal (IRIF) alcance niveles 'muy alto', 'extremo' o 'emergencia', quedan suspendidas todas las autorizaciones de quema, en el marco del Plan de Incendios Forestales de Asturias (Infopa).