Todas las familias que cumplen requisitos recibirán becas de libros y comedor el próximo curso en Siero

La concejala de Políticas Sociales y Atención a las Personas de Siero, María José Fernández - AYUNTAMIENTO DE SIERO

OVIEDO, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Políticas Sociales y Atención a las Personas de Siero, María José Fernández, ha anunciado este sábado que todas las familias que cumplen los requisitos, recibirán las becas de comedor y libros el próximo curso, que comienza el 9 de septiembre.

En total se han aprobado 53 becas en concepto de adquisición de libros y material escolar para el alumnado de segundo ciclo de Educación Infantil, y 162,5 becas de comedor escolar para estudiantes de segundo ciclo de Educación Infantil y Primaria, para el curso 2025-2026.

Se trata de ayudas de concurrencia competitiva, y cuentan con una partida de 147.021 euros para comedor y 12.000 euros para la compra de libros y material didáctico.

La cuantía de la beca de libros a conceder será variable y se determinará para caso, según las disponibilidades presupuestarias y lo justificado por la persona solicitante. En el caso de las becas destinadas a adquisición de material escolar, la concesión de la beca otorgará al solicitante el derecho a una ayuda económica por importe máximo del 80% de la factura presentada y nunca será superior a 125 euros por menor a cargo. En el de las becas para comedor escolar, el Ayuntamiento abonará al servicio de comedor escolar el importe de la beca concedida, ajustada siempre al precio/menú establecido.

Durante la rueda de prensa, la edil destacó que "ninguna familia que solicitó la beca y cumple con los requisitos de la convocatoria se quedará sin la ayuda".

También ha recordado que para este curso 2025-2026 se puso en marcha un simulador de becas, que es una herramienta digital que permitía a los usuarios realizar una evaluación de elegibilidad para las becas escolares a través de una serie de preguntas, "con el fin de determinar si cumplían con los requisitos necesarios para poder acceder a estas ayudas antes de presentar las solicitudes y así agilizar el proceso administrativo tanto para los ciudadanos como para la administración".