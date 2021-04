"Todo eso tiene que volver a su sitio", afirma Canteli (PP) sobre las terrazas hosteleras

OVIEDO, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, ha asegurado este jueves que la situación "excepcional" en la que se encuentran las terrazas de la ciudad "tiene que volver a su sitio" una vez finalicen las restricciones sanitarias puestas en marcha por la pandemia del coronavirus.

En unas declaraciones a los medios, ha defendido que las terrazas "sigan como están" mientas siga habiendo limitaciones. Una vez se superen, "se regulará todo con una ordenanza". El regidor ovetense ha reconocido que le "encandila" ver las terrazas "como están" pero ha subrayado la necesidad de volver a regular su situación, ya que en algunos casos "hay un poco de desorden".

En cuanto a la relajación de medidas en la hostelería, Canteli se ha sumado a la petición del sector y ha reclamado que se amplíe el horario en el interior de los locales de restauración, así como la reapertura del ocio nocturno.

Para ello ha pedido al Principado que sea "sensible" a la situación de los hosteleros. "Tenemos que mirar por la economía, sin economía no hay salud tampoco", ha insistido, para después asegurar que el presidente Adrián Barbón le escucha en sus demandas. "Luego no hacen lo que digo yo", ha lamentado.

Así, el alcalde ha dicho que suele hablar "a menudo" con Barbón, y ha destacado su buena relación a pesar de las discrepancias "muy claras". "Se lo digo muchas veces; estás cogido al poste sanitario y te olvidas de lo demás, y no puede ser así", ha explicado.